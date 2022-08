Michelin : JPMorgan réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - JPMorgan a abaissé mercredi son objectif de cours sur Michelin, qu'il ramène de 27,5 à 23,5 euros dans le cadre d'une étude consacrée aux équipementiers automobiles européens.



S'il dit apprécier le fabricant français de pneumatiques, qu'il considère comme un groupe de 'grande qualité' disposant de solides positionnements sur ses marchés et d'une indéniable capacité de résistance, l'intermédiaire indique maintenir une recommandation 'sous-pondérer' sur le manufacturier.



Dans sa note sectorielle, JPMorgan explique préférer d'autres fabricants de composants automobiles susceptibles de bénéficier davantage, selon lui, de la reprise de la production, de la maîtrise de leurs prix et du redressement de leurs marges.



'En d'autres termes, nous préférons nous exposer, à l'aune de la reprise structurelle qui se profile au niveau de la production, à de véritables équipementiers automobiles plutôt qu'à Michelin', explique l'analyste.



