Michelin : Invest Securities remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que cette publication du chiffre d'affaires au 1er trimestre à 5 327 ME (-8,3%) légèrement au-dessus des attentes, découle de la chute des volumes (-11,7%) dans des marchés en repli de -15% à -17%.



Le bureau d'analyses anticipe un chiffre d'affaires au 2ème trimestre en recul nettement plus fort (-29,2%) ' ce qui maintiendra le news flow sous pression négative, d'autant que les guidances (marché et Michelin) restent suspendues '.



' Selon notre scenario, le CA 2020 devrait reculer de -8,9%, suggérant un rebond au S2. Nos BNA sont inchangés ' indique Invest Securities.



Le bureau d'études remonte son objectif de cours à 94E contre 84E et confirme sa recommandation à neutre sur la valeur.



