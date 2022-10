Michelin : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste indique qu'il s'attendait à un FCF au 2ème semestre très positif depuis la publication du 1er semestre (FCF S1 : -964mE), mais les impacts inflationnistes et changes sur stocks ont été revus à l'occasion de cette publication du 3ème trimestre néanmoins en avance sur les attentes de CA.



' Le FCF structurel 2022 est donc attendu à 700mE vs 1200mE préc. Bien difficile d'avoir une conviction positive sur ce contrepied, même si cette révision est qualifiée de temporaire ' indique Invest Securities.



' Sans bonne visibilité sur 2023, compte tenu du contexte toujours très instable, nos BNA prudents mais peut être trop optimistes sont inchangés. Notre objectif de cours ressort à 24E contre 31E préc. Le rebond récent du titre ne semble pas cohérent ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur.



