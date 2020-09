Michaels Cos : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur Michaels Companies avec un objectif de cours de 15 dollars, considérant que le recul qu'a subi le titre la veille 'offre une opportunité'.



'Nous voyons Michaels Companies comme un dossier attractif en lui-même, qui devrait continuer de bénéficier d'une dynamique de demande forte dans ses catégories à court terme', juge le broker dans sa note de recherche.



Il estime aussi que le fournisseur de produits de décoration 'devrait réaliser des gains de productivité à moyen et à plus long terme, soutenant potentiellement des relèvements d'estimations sur les 12 à 18 prochains mois'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.