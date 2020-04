Metro : Oddo dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion sur Metro de 'neutre' à 'alléger' avec un objectif de cours ramené de 14 à huit euros, dans une note sectorielle consacrée aux grands noms de la distribution alimentaire européenne.



'Stratégique face à la crise du COVID-19, la distribution alimentaire retrouve un statut défensif, qui nous semble justifié', juge l'analyste, qui est conduit à n'abaisser ses attentes 2020 que de 3,2% pour le secteur.



Ajoutant qu'il 'n'y a pas de problématique financière' dans le secteur et que 'les valorisations restent attractives', le bureau d'études laisse inchangée sa hiérarchie sectorielle avec Ahold Delhaize qui reste sa valeur favorite ('top pick').



