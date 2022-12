Metro : Invest Securities reste à vente, rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'vente' sur Metro avec un objectif de cours rehaussé de 7,2 à 7,5 euros, après la publication par le groupe de distribution allemand de résultats largement anticipés pour 2022 avec la réitération des guidances.



'Metro aborde l'exercice actuel dans des conditions plus difficiles, avec des effets de base très demandeurs face à un risque de retournement de cycle qui place la restauration parmi les débouchés les plus sensibles aux fluctuations de la conjoncture', prévient l'analyste.



Il souligne aussi que le groupe 'semble bien décidé à poursuivre son exploitation en Russie, maintien qui illustre sans doute la difficulté d'abandonner un business model en moyenne aussi rentable que porteur, sans avoir de véritable alternative de substitution'.



