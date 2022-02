Metro : Invest Securities repasse à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que son pronostic semblait totalement déjoué par les informations communiquées à l'issue du CMD du 16 Janvier dernier.



' C'est à peine si Metro avait évoqué le sujet des résultats du T1 qui étaient connus, mentionnant juste une progression... En fait un EPS de 0,53E au T1, nous place au-dessus de notre prévision annuelle explosant au passage les chiffres du consensus (EBITDA ajusté et RN de respectivement 521mE et 195ME pour un consensus de 421mE et 121mE) ' indique le bureau d'analyses.



' Ce qui n'empêche pas la société de renouveler sa guidance d'un EBITDA FY proche des niveaux de 2021 (1187ME). Comprenne qui pourra ! Pour notre part, nous voici contraints, vu l'importance des chiffres du T1 dans la formation des annuels (presque la moitié sur la base des estimations FY de la société) de faire un virage à 180° qui nous rapproche de nos prévisions antérieures de BNA (0,67E vs 0,73E) ' rajoute Invest Securities.



L'analyste repasse donc à l'achat sur le titre (contre neutre) et relève son objectif de cours à 11,6 E (contre 10,2 E).



