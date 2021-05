Metro : Invest Securities relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation sur Metro de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de neuf à 12,8 euros, dans le sillage de prévisions de BNA significativement relevées pour le groupe de distribution allemand.



'La sortie de crise sanitaire en Europe devrait permettre à Metro de bénéficier, en particulier en Europe Occidentale, de la différenciation d'un modèle dédié à la restauration', juge l'analyste, notant que le groupe 'a géré la crise sanitaire en se projetant au-delà'.



'Nous percevons encore mal vitesse et intensité de ce qui devrait s'apparenter à une recovery, mais l'exercice 2021-22 devrait en donner une illustration plus large que perçu', poursuit-il, considérant que 'le risk reward devient attractif'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.