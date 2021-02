Metro : Invest Securities relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation sur Metro de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 8,2 à 8,8 euros, jugeant que le groupe 'ne démérite pas dans une pandémie qui l'expose singulièrement par la nature de ses débouchés'.



'Le groupe est en ordre de marche sur le plan financier pour capitaliser sur une normalisation espérée de ses conditions d'exploitation', poursuit-il, prévenant toutefois que 'Metro va devoir composer avec un deuxième trimestre particulièrement adverse'.



'Le moindre retard dans la gestion de la pandémie serait de nature à fortement influencer les prévisions finales, la volatilité en étant encore accrue par la faiblesse des marges et du levier opérationnel', estime l'analyste.



