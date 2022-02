Metro : Invest Securities n'est plus à l'achat sur le titre

(CercleFinance.com) - L'analyste indique ce matin que Metro ne serait pas au rendez-vous de ses prévisions très engagées pour l'exercice en cours, déjà compromises par la résurgence épidémique (Omicron) qui a joué sur un trimestre où toute altération de l'activité dans le débouché hautement sensible des Horeca est difficilement rattrapable compte tenu du poids déterminant de ce trimestre (T4 de l'année civile).



' Le CMD vient accroître ce schéma disruptif, Metro ayant communiqué sur une stratégie résolument volontariste passant notamment par une augmentation importante des investissements, jusqu'à 2,5% du CA dans un BM reconnu pour être à faible intensité de capital ' indique Invest Securities.



' Nous y voyons en dérivé une augmentation transitoire de l'intensité des coûts, seul moyen pour nous de légitimer un faible levier sur la croissance de CA annoncée par la société (+4% en moyenne d'ici à 2025). Nous voyons aussi dans la stratégie du groupe un risque d'exécution et de surcoûts si l'activité FSD et surtout le Online (market place) ponctionnent la substance des magasins entrepôts. Le groupe a délivré des prévisions optimistes sur la 2eme partie de la décennie, avec un FCF de 600mE à l'horizon 2030, prévisions difficiles à valider à un horizon si lointain ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities abaisse sa recommandation à neutre (contre achat) et son objectif de cours à 10,2E (contre 12,50 E).



