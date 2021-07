Metro : Invest Securities confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 12,8 E. L'analyste estime que le groupe a géré la crise sanitaire en se projetant au-delà pour poursuivre l'adaptation de son modèle en renforçant son activité de services, tant vis-à-vis de la restauration qu'avec le petit commerce indépendant.



' Metro a testé en Russie le modèle de franchiseur qu'il déploie ailleurs en Europe Centrale ' indique le bureau d'analyses.



' Nous percevons toujours mal célérité et intensité de ce qui s'apparente à une recovery, mais le relèvement des guidances de la société, en concordance avec l'ajustement antérieur de nos estimations, conforte notre conviction ' rajoute Invest Securities.



