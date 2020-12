Metro : Invest Securities ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que Metro voit déjà l'horizon de son nouvel exercice s'obscurcir après un exercice 2019/20 chaotique.



' Le leader du C&C n'a jamais eu beaucoup de chance avec la macro, mais cette fois la coupe est pleine avec cette crise inédite de la Covid-19 et la paralysie en résultant pour son débouché majeur de la restauration ' indique Invest Securities.



' Le T1 qui est traditionnellement déterminant avec les fêtes pour représenter jusqu'à plus de la moitié du résultat opérationnel annuel compromet déjà la perspective d'une recovery 2020/21. L'offre d'EPGC a constitué dans ce contexte de crise aggravée mieux qu'un pis-aller pour le minoritaire, alors même que les conditions de la conjoncture excluaient une sortie de crise rapide et une amélioration de notre objectif de cours de 7,5 E (contre 7,6 E). Scénario que confirme la présentation des chiffres annuels 2019/20 ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère son conseil neutre sur la valeur.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.