Metro : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours abaissé à 12,5E (contre 13,3 E).



L'analyste estime que les résultats de 2021 clos le 30 Septembre n'étaient plus un enjeu majeur, Metro ayant communiqué largement sur le sujet lors de la présentation synthétique des CA du 4ème trimestre mi-octobre dernier affichant des tendances en net retournement (LFL +9%).



' Pas de grandes surprises donc dans les chiffres publiés hier après clôture, même si l'EBITDA annuel se situe un peu en retrait par rapport à nos estimations (1,171MdE pour 1,206 MdE) mais en ligne avec le consensus ' indique Invest Securities.



' Cette publication permet donc de passer aux guidances 2021/22, exercice qui devait bénéficier d'une normalisation globale des conditions d'exploitation. Metro détaille toutefois les conditions nécessaires pour atteindre une pleine et entière recovery en soulignant la multiplicité des facteurs de risque liés à son statut international et sa présence sur des zones politiquement sensibles, au risque inflationniste, aux perturbations de la supply chain, auquel l'expose son sourcing... etc ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.