Merck KGaA : Jefferies entame un suivi à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies entame un suivi de Merck KGaA avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours fixé à 205 euros, notant que le titre du groupe allemand se distingue parmi sa couverture en termes d'engagement de durabilité.



'Nous voyons le caractère durable de la croissance en sciences de la vie comme sous-apprécié et aidé par des investissements significatifs en capacités', affirme le broker qui se dit 'de plus en plus au-dessus du consensus à partir de 2026 (2 à 14% sur l'EBITDApre)'.



En outre, Jefferies juge le caractère durable du portefeuille santé et le pipeline comme 'sous-valorisés' et considère les inquiétudes à propos du cycle dans les semi-conducteurs pour l'activité électronique du groupe comme 'exagérées'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.