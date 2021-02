Merck KGaA : Berenberg débute la couverture du titre

(CercleFinance.com) - Berenberg a débuté le suivi du titre Merck KGaA avec une notation à 'conserver' et un objectif de cours de 150 euros par action, en citant la 'forte valorisation' du titre.



Dans une note aux clients, l'analyste allemand a déclaré que Merck est une entreprise innovante et dynamique, exposée à trois tendances de croissance à long terme : les nouveaux procédés de fabrication de médicaments, les médicaments pour la population vieillissante et l'explosion des données numériques.



Sur cette base, le groupe scientifique et technologique a créé une entreprise stable et diversifiée, en voie de réaliser une croissance annuelle de 5 % de son chiffre d'affaires et de 8 % de son résultat net entre 2020 et 2025, a ajouté le bureau d'analyses.



'Nous estimons toutefois que le cours de l'action est à la hauteur de ces qualités attrayantes, après une performance de 33 % en 2020, malgré des prévisions de BPA en légère baisse', a souligné Berenberg.



