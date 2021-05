Merck KGaA : Bank of America dégrade à 'neutre'

(CercleFinance.com) - Bank of America a dégradé mardi sa recommandation sur Merck KGaA, qu'il ramène à 'neutre' contre 'achat' précédemment, invoquant notamment des questions de valorisation.



Le broker américain - qui conserve son objectif de cours de 155 euros - explique qu'après une surperformance de l'ordre de 45% par rapport au reste du secteur européen de la pharmacie depuis la mi-2020, le titre affiche désormais une prime de 25% en termes de PER.



Autre argument avancé par le courtier, la perspective d'une perte d'exclusivité sur Mavenclad, le traitement contre la sclérose en plaques du groupe allemand, qui pourrait survenir selon lui dès 2026 ou 2027.



BofA met également en avant un objectif de 'pipeline' jugé ambitieux, Merck évaluant ses projets en cours de développement autour de deux milliards d'euros à horizon 2022, alors que le consensus se montre plus prudent, visant simplement 1,6 milliard.



