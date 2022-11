Medtronic : Barclays abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Medtronic, tout en abaissant son objectif de cours de 90 à 85 dollars, revenant sur les résultats du fournisseur d'équipements médicaux au titre de son deuxième trimestre comptable.



'Des taux de change plus défavorables et des pressions inflationnistes croissantes étaient attendus, mais le manque à gagner des ventes de Medtronic et les attentes de reprise tempérées ne l'étaient pas', réagit le broker à cette publication.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.