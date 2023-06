Mediobanca : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Mediobanca de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 10,6 à 12,4 euros, considérant notamment qu'une sensibilité plus faible de la banque italienne aux taux peut devenir une force relative.



'Le nouveau plan d'affaires de Mediobanca répond à notre attente d'évolution, en mettant l'accent sur les activités à faible absorption de capital (gestion de patrimoine) et en réduisant de l'allocation de capital sur les activités CIB et Consumer Finance', estime le broker.



'La réglementation permettra des gains d'efficacité des actifs pondérés du risque, soutenant une politique de distribution généreuse avec plus de 30% de la capitalisation de marché restituée aux actionnaires sur les exercices 2024-26', ajoute-t-il.



