Mediobanca : Jefferies initie une couverture à conserver

(CercleFinance.com) - Jefferies initie une couverture de Mediobanca avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 9,4 euros, 'compte tenu de sa sensibilité plus limitée aux taux que ses pairs', mais pensant que 'la bonne approche M&A pourrait améliorer la valorisation'.



Après une étude approfondie de divers scénarios de fusions et acquisitions pour identifier le potentiel de création de valeur de Mediobanca, le broker en a conclu que sa meilleure façon de financer une acquisition de Banca Generali serait de vendre l'activité grand public.



