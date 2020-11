Mediaset : Oddo reste à 'alléger', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'alléger' sur Mediaset avec un objectif de cours ajusté de 1,5 à 1,6 euro, au lendemain de la publication par le groupe de médias italien de résultats de troisième trimestre un peu supérieurs aux attentes du bureau d'études.



Mediaset affiche un EBIT de 56 millions d'euros contre 28 millions attendus par l'analyste, différence s'expliquant par un très bon contrôle des coûts, et son management a indiqué que le quatrième trimestre était pour le moment positif.



'La visibilité stratégique reste limitée dans un contexte de gel du MFE', pointe néanmoins Oddo BHF, estimant que Mediaset 'pourrait alors attendre une clarification du contexte réglementaire pour réactiver le projet MFE'.



