Mediaset España : Barclays relève son conseil

(CercleFinance.com) - Barclays relève son conseil sur Mediaset España de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 3,40 à quatre euros, après la publication par le groupe de médias espagnol de forts résultats de deuxième trimestre le 2 septembre dernier.



Dans sa note, le broker souligne aussi que la publicité s'est redressée plus rapidement que prévu, que le contrôle des coûts demeure ferme et que les 'autres revenus' atteignent une masse critique pour la première fois.



Barclays met aussi en avant 'une acquisition petite, mais intelligente réalisée au premier semestre', ainsi qu'une 'valorisation extrêmement basse (quatre fois le BPA attendu pour 2021, plus bas historique)'.



