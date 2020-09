Mediaset : Barclays n'est plus à 'sous-pondérer'

(CercleFinance.com) - Barclays relève son conseil sur Mediaset de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours rehaussé de 1,55 à 1,80 euro, indiquant toutefois que 'la valorisation le dissuade de devenir plus positif'.



Le broker souligne que 'la publicité se redresse plus rapidement que prévu', et que 'si la fusion avec Mediaset España a été abandonnée, le groupe demeure très enthousiaste pour une certaine forme de consolidation, ce qui devrait générer des synergies'.



Barclays rehausse ses estimations de BPA pour le groupe de médias italien de 36,2% en 2020 à 0,08 euro, de 15,6% en 2021 à 0,13 euro et de 14,9% en 2022 à 0,16 euro, se situant bien au-dessus des consensus (69% en 2020 et 22% en 2021).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.