Mattel : Stifel a revu ses estimations à la baisse

(CercleFinance.com) - Les analystes de Stifel ont revu leurs estimations de résultats sur le groupe à la baisse suite aux fêtes de fin d'année.



A l'issue d'un certain nombre de vérifications faites en magasins, à la fois chez Target et Walmart, et de discussions avec des professionnels du secteur, Stifel souligne que les niveaux des stocks sont désormais plus bas qu'il y a quelques mois, mais juge que la situation n'est pas à même de générer de gros réapprovisionnements au niveau des points de vente.



Un constat qui le conduit à faire preuve de prudence pour la nouvelle année et à revoir à la baisse ses prévisions de résultats sur le fabricant de jouets, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



