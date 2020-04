Mattel : Berenberg est à conserver sur le titre

(CercleFinance.com) - Dans une note publiée ce matin, Berenberg a entamé sa couverture du fabricant de jouets américain avec une note à 'conserver' et un objectif de cours de 9,5 dollars.



Le bureau d'analyses allemand a indiqué que les groupes américains tels que Mattel, Roku, Hasbro ou Zynga, sont exposés à des 'tendances séculaires' qui devraient fournir un soutien pendant la récession.



'Nous nous attendons à ce que les entreprises de consommation soutenues par des moteurs de croissance séculaires durables soient les plus résistantes dans le sillage de COVID-19', indique Berenberg.



Au-delà d'un effet à court terme, la plupart de ces tendances offriront également d'importantes opportunités de croissance à long terme, a ajouté le bureau d'analyses.



Mattel prévoit de publier ses résultats du premier trimestre le mardi 5 mai.



