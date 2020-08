Marriott : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Marriott International de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 88 à 125 dollars, dans une note sur la chaine hôtelière et son pair Hilton Worldwide, qui fait aussi l'objet d'un relèvement à 'achat'.



'Etant donnée la vigueur du marché dans son ensemble, nous nous attendons à une attention accrue aux entreprises de qualité, aux modèles durables et aux équipes de direction superbes qui ont pris du retard', affirme le broker dans sa note de recherche.



Jefferies considère Marriott et Hilton comme 'les plus importants de sa couverture sur cette mesure' et relève donc sa position sur les deux titres, précisant qu'il 'adopte ce changement avec une vision à plus long terme que la plupart de ses autres notes'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

