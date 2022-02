Marriott : Jefferies réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Marriott International a publié hier un BPA ajusté de 1,30 dollar au titre du quatrième trimestre 2021, contre 0,12 dollar un an auparavant, et un EBITDA ajusté de 741 millions, à comparer à 317 millions au dernier trimestre 2020.



Jefferies estime que les chiffres du dernier trimestre continuent de soutenir sa thèse d'une progression des estimations et donc des valorisations historiquement élevées.



' La reprise devrait entraîner une surperformance jusqu'à la fin de 2022 et en 2023. Nous pensons en outre que l'actualisation des rendements du capital à partir du deuxième semestre 2022 apportera un soutien à long terme aux actions ' rajoute l'analyste.



Jefferies réitère son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 208 $.



