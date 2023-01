Marriott : Jefferies dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Marriott International de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 180 à 166 dollars, dans une note consacrée aux noms américains du secteur de l'hôtellerie.



'Il devrait être évident qu'avec la plupart des aspects de la reprise joués et la récession imminente, la hausse des bénéfices et de la valorisation des actions phares est limitée', estime le broker, qui se déclare donc prudent sur le secteur.



S'il dégrade ses positions sur Marriott et Hilton, Jefferies estime qu'ils demeurent parmi les groupes de meilleures qualités dans sa couverture, et peuvent rester des valeurs de fond de portefeuille en dépit de potentiels de hausse limités à court terme.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

