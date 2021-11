Marriott : Jefferies confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Jefferies estime que les progrès et les commentaires trimestriels continuent de soutenir notre point de vue selon lequel la progression des estimations reste positive, et le titre devrait donc connaître une nouvelle hausse.



Le bénéfice net ajusté du troisième trimestre de 2021 a fortement progressé. Il est de 327 millions de dollars, contre un bénéfice net ajusté de 44 millions de dollars au troisième trimestre de 2020.



' Nous restons principalement concentrés sur les progrès de la société en matière de remboursement du capital et sur le calendrier de ce remboursement en 2022, ce que nous considérons comme un catalyseur positif et digne des niveaux de valorisation historiquement élevés ' indique le bureau d'analyses.



Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 192 $.



