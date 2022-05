Marks & Spencer : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des résultats, UBS confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de 250 pence.



' M&S a publié ses résultats pour l'exercice 21/22, qui sont globalement inférieurs aux attentes du consensus et d'UBS, la bonne dynamique de C&H ayant plus que compensé la baisse de rentabilité de l'alimentation et la part plus faible des résultats d'Ocado ' indique UBS.



Rappelons que Marks & Spencer a publié au titre de son exercice 2021-22 un BPA ajusté de 21,7 pence et un profit imposable ajusté de 522,9 millions de livres, en progressions de près de 30% par rapport à leurs niveaux respectifs d'il y a deux ans.



Toujours par rapport à l'exercice 2019-20, le chiffre d'affaires de la chaine britannique de grands magasins a augmenté de 6,9% pour approcher les 10,9 milliards de livres.



