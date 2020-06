Marks & Spencer : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Marks & Spencer de 'conserver' à 'achat' malgré un objectif de cours ajusté de 230 à 160 pence, mettant en avant la résilience de l'activité alimentaire du groupe de distribution britannique.



'Nous avons été impressionnés par la progression de l'alimentaire de Marks & Spencer avant la crise et sommes maintenant rassurés par sa pertinence auprès des consommateurs britannique', écrit ainsi le broker dans sa note.



'L'habillement et la maison sont susceptibles de continuer de perdre des parts sur le plus long terme, mais l'alimentaire constitue maintenant une proposition bien meilleure', poursuit l'intermédiaire financier.



