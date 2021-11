Marks & Spencer : Jefferies dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Marks & Spencer de 'achat' à 'conserver' malgré un objectif de cours rehaussé de 220 à 250 pence, estimant que la réhabilitation du dossier 'semble en grande partie terminée'.



S'il remonte ses prévisions au-dessus de celles du groupe de distribution britannique, reflétant de forts vents favorables actuels, le broker souligne que la valorisation relative du secteur s'est pleinement redressée.



Il juge aussi que le potentiel de hausse des bénéfices (face aux attentes des acheteurs, plutôt qu'aux objectifs de groupe) 'semble limité compte tenu des besoins de réinvestissement des marges alimentaires et de perspectives de demande plus incertaines'.



