Marks & Spencer : Credit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Marks & Spencer avec un objectif de cours relevé de 150 à 200 pence, dans le sillage d'estimations de BPA augmentées de 3,2% pour cette année et de 8,6% pour la prochaine.



'Alors que le redressement prend de l'ampleur, nous pensons que M&S offre un levier à la fois pour une reprise de la consommation au Royaume-Uni et une baisse de l'inflation des prix alimentaires au cours de l'année prochaine', affirme le broker.



Credit Suisse se dit aussi 'de plus en plus optimiste quant à la reprise des marges au Royaume-Uni au cours des trois prochaines années' et s'attend à ce que 'M&S revienne au moins à une rentabilité pré-Covid'.



