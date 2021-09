Marks & Spencer : Barclays rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur Marks & Spencer avec un objectif de cours rehaussé de 200 à 215 pence, jugeant 'encourageant' le dernier point d'activité de la chaine britannique de grands magasins.



'Les ventes dans les deux segments clés ont été meilleures que ce que nous avions osé espérer, et les commentaires positifs sur les bénéfices suggèrent que la marge brute et les coûts ont évolué de manière très satisfaisante', résume le broker.



'M&S continue d'offrir un rendement FCF attractif, et les deux activités de base au Royaume-Uni offrent un potentiel de marge. A plus long terme, l'alimentaire pourrait avoir des opportunités d'améliorer considérablement ses coûts logistiques', pense Barclays.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.