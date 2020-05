Manchester United : Jefferies réitère son conseil

(CercleFinance.com) - Manchester United a annoncé hier ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 clos le 31 mars 2020.



Les analystes estiment que les résultats du 3ème trimestre illustrent un certain impact du Covid-19, bien qu'un impact plus substantiel soit attendu au 4ème trimestre et dans le prochain exercice.



' Cependant, ce qui est clair pour nous, c'est que Manchester United reste la meilleure marque de sa catégorie dans le sport le plus populaire au monde, ce qui crée d'importantes opportunités de monétisation qui ne feront que renforcer son intérêt à long terme ' indique le bureau d'études.



Jefferies réitère son conseil à l'achat sur la valeur et confirme son objectif de cours de 18 $.



