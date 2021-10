Man Group : Credit Suisse confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Man Group, avec un objectif de cours inchangé de 230p.



Le broker indique néanmoins réduire ses estimations de BPA pour 2021-2022 de 2-5%, notamment en raison d'une baisse des commissions de performance de 9% en 2021 et de 3% en 2022.



Credit Suisse met par ailleurs en avant la hausse de la rentabilité du titre. Selon le bureau d'analyses, les marges tarifaires stables et une bonne discipline de coûts ont permis à Man Group de voir sa marge opérationnelle dans les frais de gestion passer de 24% en 2020 à 30% au 1er semestre 2021. Selon le broker, l'amélioration devrait se poursuivre et atteindre 31% en 2022.





