Maersk : Jefferies entame un suivi à conserver

(CercleFinance.com) - Jefferies entame un suivi sur Maersk avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 13.000 couronnes danoises, dans une note sur les groupes de porte-conteneurs qui 'endurent une année 2023 difficile après une période record de 2020-2022'.



'Les taux de fret, les facteurs de charge et le débit portuaire ont chuté de façon spectaculaire, car le déstockage des détaillants et la décongestion ont stimulé l'offre de navires et la disponibilité des conteneurs', note le broker.



'Les volumes d'importation des États-Unis ont augmenté ces dernières semaines, une raison d'être optimiste, bien que de lourdes livraisons de nouvelles constructions se profilent en arrière-plan', poursuit Jefferies.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.