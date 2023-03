Macy's : Jefferies salue la transition à la direction

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 26 dollars sur Macy's, se disant positif quant à la transition de leadership annoncée mercredi et encouragé par la clôture en hausse de l'action après un recul plus tôt dans la journée.



Le broker estime que la nomination en interne du CEO actuel de Bloomingdale pour le poste de CEO de l'ensemble du groupe 'apporte une richesse de connaissances (36 ans pour être exact) sur l'entreprise et le secteur'.



'L'ajout d'un COO (l'actuel CFO) montre l'optimisme et l'engagement envers l'exécution, la carte de visite de l'entreprise ces derniers temps', poursuit Jefferies qui considère en outre le titre de la chaine de grands magasins comme sous-valorisé à 4,5 fois le BPA.



