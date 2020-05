Lyra : Jefferies initie une couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Jefferies annonce ce mardi initier la couverture du titre Lyra Therapeutics avec une recommandation 'Achat'.



'Nous apprécions le titre Lyra, car l'histoire est relativement simple et l'opportunité commerciale est grande. En bref, le groupe dispose d'une nouvelle plateforme d'administration de médicaments, utilisant un ingrédient actif cliniquement à risque dans une indication avec plus de 1 million de patients traitables par an', résume le broker.



Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 24 dollars.



