Lyft : Susquehanna abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Lyft 'compte tenu des probables turbulences à court terme', Susquehanna abaisse son objectif de cours de 11 à neuf dollars, dans le sillage de nouvelles estimations pour la plateforme de services de VTC.



'La société se concentre sur une tarification de ses trajets plus compétitive pour regagner des parts de marché, ce qui pèse sur l'économie unitaire par trajet' pointe le broker, au vu des perspectives plus faibles que prévu de Lyft pour son deuxième trimestre.



Susquehanna réduit ses estimations 2023 de chiffre d'affaires de 4% et d'EBITDA de 28%, mais augmente celle de BPA de 26%. Pour 2024, il abaisse ses attentes de chiffre d'affaires de 6%, d'EBITDA de 29% et de BPA de 28%.



