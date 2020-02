Lyft : Jefferies reste à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Jefferies confirme ce vendredi sa recommandation 'achat' sur le titre Lyft, ayant un avis 'globalement positif' sur le groupe.



'Sur le coronavirus, Lyft n'anticipe aucun changement notable, bien que la situation soit précoce, le risque réglementaire AB5 est contenu. Il n'y a pas de mise à jour dans la chronologie des bénéfices, mais nous sommes convaincus que cela arrivera avant le 4T21, et il reste beaucoup d'espace pour augmenter les revenus par conducteur et réduire les coûts d'assurance', indique Jefferies.



Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 90 dollars.



