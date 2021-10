Luthansa : Stifel relève, jugeant que 'le pire est passé'

(CercleFinance.com) - Stifel a relevé vendredi son conseil sur le titre Lufthansa, porté de 'vendre' à 'conserver', estimant que le pire est passé pour la compagnie aérienne allemande.



Le broker allemand - qui maintient son objectif de cours de six euros - estime que l'épée de Damoclès qui planait au-dessus du transporteur a disparu avec la réalisation effective de l'augmentation de capital de près de 2,2 milliards d'euros et de l'effet dilutif qu'elle a entraîné.



Concernant les résultats de troisième trimestre, Stifel s'attend à une publication 'mitigée', marquée par un bénéfice opérationnel proche de l'équilibre et des commentaires encourageants sur le niveau des réservations.



Le courtier s'attend toutefois à ce que la consommation de cash continue de pénaliser la trésorerie, un élément auquel s'ajoutent d'autres impondérables d'ordre stratégique et structurel, selon le professionnel.



Parmi les motifs d'inquiétudes, Stifel cite pêle-mêle l'évolution du voyage d'entreprise, l'équilibre des forces sur le réseau de courte distance, voire la montée en puissance des questions écologiques en Allemagne et en Europe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.