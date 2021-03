Lufthansa : UBS reste à 'vente', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Lufthansa malgré un objectif de cours remonté de cinq à 5,45 euros, une cible qui implique toujours un potentiel de baisse de 53% pour le titre du transporteur aérien allemand.



Dans sa note, le broker explique 'mettre à jour ses prévisions pour refléter les résultats et les commentaires récents', mais prévient que 'la Covid-19 continue de peser sur les prévisions à court terme malgré les progrès de la restructuration'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

