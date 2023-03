Lufthansa : UBS relève son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Lufthansa de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 9,3 à 13,25 euros.



L'intermédiaire financier estime que la solide fin d'année 2022 enregistrée par le transporteur aérien, tout comme son bon début d'exercice 2023, laisse entrevoir une amélioration prochaine des résultats.



'Nous pensons que Lufthansa va continuer de bénéficier de la reprise du trafic et d'un rétablissement de sa rentabilité en dépit des facteurs persistants qui viennent pénaliser son activité fret', explique l'analyste.



UBS indique s'attendre à ce que la compagnie atteigne une rentabilité maximale en 2025 avec le retour du trafic aérien à ses niveaux de 2019.



Le professionnel table par ailleurs sur une amélioration de son bilan, sur fond de désendettement, un processus qui pourrait lui permettre de retrouver rapidement un statut d'émetteur en catégorie investissement ('investment grade').



Enfin, UBS dit avoir identifié un potentiel de création de valeur avec la cession éventuelle de participations dans la filiale Lufthansa Technik ou dans les activités non-stratégiques que sont Skychef et AirPlus.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

