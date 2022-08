Lufthansa : Stifel reste à achat malgré le spectre de grèves

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 8,5 euros sur Lufthansa, en dépit de l'annonce par un syndicat de pilotes allemand de l'échec de négociations sur les salaires et de la préparation d'une grève.



Au-delà d'une demande d'augmentation de 5,5% des salaires et d'une indexation sur l'inflation, le broker estime que les causes du conflit 'semblent plus profondes', pointant une très vieille discorde au sujet de la stratégie de la compagnie en matière salariale.



Aucune journée de grève n'a encore été fixée, mais Stifel prévient d'un impact qui serait de 30 à 35 millions d'euros par jour, soit environ 3 à 4% du profit opérationnel ajusté de 988 millions d'euros qu'il attend pour cette année.



