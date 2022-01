Lufthansa : Stifel relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation sur Lufthansa de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de six à dix euros, indiquant tabler pour 2022 sur un EBIT en hausse de 49% à 871 millions d'euros et sur un free cash-flow en augmentation de 34% aux environs d'un milliard.



Le broker anticipe désormais pour 2025 un FCF de 1,9 milliard d'euros (au lieu de 1,1 milliard), non loin de l'objectif de deux milliards du groupe. 'En dehors d'une dynamique de reprise cet été, la réalisation des objectifs (en particulier sur le FCF) soutiendra le titre', pense-t-il.



Stifel ajoute qu'il apprécie aussi le partenariat potentiel de la compagnie aérienne allemande avec le transporteur italien ITA 'pour toucher le marché attractif de l'Italie du Nord avec une implication financière probablement limitée'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

