Lufthansa : Stifel réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Le groupe a mis à jour ses prévisions d'EBIT ajusté pour l'exercice 2022, passant de ' au moins 1 milliard d'euros ' à ' environ 1,5 milliard d'euros ' (Consensus : 1,17 milliard d'euros, Stifel : 1,42 milliard d'euros).



Suite à la hausse des prévisions, Stifel confirme son conseil Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 8 E.



Cette évolution s'explique par l'activité passagers ' bien au-dessus ' des niveaux d'avant la crise (Stifel ~23% par rapport à 2019), ainsi que des résultats EBIT record attendus pour les activités Cargo (SFe : 1,7 milliard d'euros) et MRO (522 millions d'euros).



Les réservations pour les mois à venir indiquent une poursuite des tendances positives actuelles pour l'activité passagers, selon la compagnie.



' Nous pensons que le marché du court-courrier montre toutefois un certain ralentissement. A plus long terme, jusqu'en 2023, nous avertissons que la visibilité est limitée, car même le 1er trimestre n'est que de ~35% à ce stade. Nous doutons que les tendances de rendement actuellement extrêmement fortes puissent être maintenues en cas de récession en Europe.



' Notre estimation actuelle de l'EBIT pour l'année prochaine est de 1,6 milliard d'euros, soit une légère amélioration par rapport à 2022 '.



' Nous réitérons notre préférence relative pour Lufthansa et les transporteurs nationaux IAG (IAG SM, 1,57 E, conserver) et Air France-KLM (AF FP, 1,27 E, conserver) par rapport aux compagnies à bas prix easyJet (AF FP, 1,27 E, conserver) et Ryanair (RYA ID, 13,09 E, vendre).



