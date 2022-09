Lufthansa : Société Générale passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Société Générale a relevé lundi sa recommandation sur Lufthansa, qu'elle fait passer de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours relevé de 6,7 à 7,9 euros.



Dans une note de recherche, la banque française souligne que le redressement du trafic passagers dont bénéficié la compagnie aérienne allemande est appelée à se prolonger.



'Nous pensons que les résultats de Lufthansa vont continuer à s'améliorer avec la poursuite du rebond du trafic jusqu'à l'été 2023, après un été 2022 déjà réussi', affirme SG dans son étude.



L'établissement explique que les performances du transporteur devraient profiter de l'appréciation de ses rendements, de sa discipline en matière de capacités, de ses coefficients d'utilisation élevés ainsi que de l'atténuation des prix du pétrole une fois le choc de l'inflation passé.



'Vers la fin de l'hiver, à la faveur de solides réservations et de rendements robustes, le cours de l'action pourrait réagir de manière très rapide, et nous recommandons aux investisseurs de se positionner en perspective d'une rotation en faveur de la valeur', explique SocGen.



La banque indique que son relèvement est également basé sur des questions de valorisation, en l'occurrence sur un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de seulement 4,4x.



