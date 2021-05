Lufthansa : Oddo reste à 'sous-performance', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Tout en remontant son objectif de cours de huit à 8,8 euros en raison d'une réduction de la provision retraites, Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Lufthansa 'puisque la remise sur pied du réseau restera longue et difficile'.



'Dans un premier temps -qui pourrait durer plusieurs trimestres- Lufthansa devra se concentrer sur ses hubs afin d'accélérer l'amortissement de ses infrastructures, ce qui pourrait laisser la place libre aux LCC sur les aéroports moins importants', pense l'analyste.



'Par ailleurs, Lufthansa ne pourra pas faire l'impasse sur une augmentation de capital dilutive à relativement court terme', poursuit Oddo, qui indique abaisser ses estimations pour la compagnie aérienne allemande.



