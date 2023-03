Lufthansa : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Oddo conserve sa recommandation Surperformance sur le titre Lufthansa et relève son objectif de cours à 12,5E (contre 10,5E).



' Aucun signe d'essoufflement des yields ', note l'analyste avant de relever que le désendettement se poursuit... ' et ouvre la voie à une normalisation du dividende '.



Au final, Oddo relève ses BPA de 10.8%/6.6%/4.8% sur 2023/24/25.



' Sur cette base, le titre se traiterait sur un multiple de VE/EBITDA 2024 de 4x et un PE de 9.4x. Lufthansa a réduit plus rapidement son endettement ce qui permet au groupe de saisir les opportunités que ses pairs sont obligés de laisser passer. '



