Lufthansa : Oddo confirme son opinion Alléger

(CercleFinance.com) - Le groupe vient de publier le détail de son 1er trimestre 2020. La perte au niveau de l'EBIT Ajusté ressort à 1 220 ME (contre -336 ME au T1 2019) pour un CA en recul de 18% à 6 441 ME.



' Après un FCF ajusté de 620 ME, Lufthansa termine le trimestre sur une dette nette de 6 354 ME ' indique Oddo.



La société indique qu'au-delà de la reprise des vols attendue mi-juin, elle espère opérer jusqu'à 40% de son programme initial dès le mois de septembre.



' Le communiqué comporte peu de détails sur la restructuration si ce n'est une réduction des effectifs de 25% chez Brussels et 20% chez Austrian, à court terme la mise en chômage partiel de 87 000 employés '.



Oddo confirme son opinion Alléger sur la valeur. L'objectif de cours est sous revue en attendant la conférence de ce jour.



' Le cours s'est fortement apprécié depuis l'annonce de l'accord avec l'Etat allemand. Cette performance nous semble excessive compte tenu des difficultés que va devoir surmonter Lufthansa ' rajoute le bureau d'analyses.



